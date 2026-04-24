Цунода принял участие в демонстрационном заезде на презентации возвращения Гран-при Турции

Бывший пилот «Ред Булл» Юки Цунода стал участником демонстрационного заезда в Стамбуле, приуроченного к возвращению Гран-при Турции в календарь Формулы-1.

Японский пилот сел за руль болида RB8, который участвовал в сезоне-2012. Заезд прошёл от Галатапорта до Долмабахче во время мероприятия, на котором было подтверждено возвращение турецкого этапа с сезона-2027, который будет проходить на трассе «Истанбул Парк», ранее уже принимавшей гонки чемпионата мира. Контракт на проведение Гран-при рассчитан на пять лет.

Гран-при Турции впервые вошёл в календарь Формулы-1 в 2005 году и проводился до 2011 года. Позднее этап возвращался в 2020 и 2021 годах в период пандемии. С нового соглашения гонка вновь станет постоянной частью календаря и будет проходить ежегодно до 2031 года включительно.