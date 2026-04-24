Алан Макниш стал гоночным директором «Ауди»

Команда «Ауди» объявила о назначении Алана Макниша на пост гоночного директора. Бывший гонщик начнёт исполнять новые обязанности уже с Гран-при Майами, сообщается в официальном заявлении команды.

Макниш будет отвечать за координацию всей работы команды на трассе: спортивное направление, инженерные процессы, взаимодействие с пилотами, гоночную стратегию, работу боксов, а также медиа- и партнёрскую активность во время этапов.

Макниш будет подчиняться напрямую генеральному директору и руководителю проекта «Ауди» Маттиа Бинотто.

«Для меня большая честь занять должность гоночного директора. Этот бренд много для меня значит, и для меня честь представлять «Ауди» и наших партнёров на самой престижной площадке мирового автоспорта. Это захватывающий вызов в важный момент истории «Ауди» и Формулы-1, и я рад возможности ещё прямее влиять на наши результаты на трассе.

Проект, который мы строим, очень амбициозен. Моё внимание будет сосредоточено на том, чтобы все аспекты нашей гоночной деятельности работали на максимально конкурентоспособном уровне и постоянно прогрессировали. Наряду с программой развития пилотов, которой я также полностью предан, я сосредоточусь на создании основы для нашего успеха под руководством Маттиа и совета директоров», — приводит слова Макниша пресс-служба.

Британец уже давно входит в структуру «Ауди» и занимал ряд руководящих должностей, включая пост директора по координации Audi Group Motorsport и руководителя команды Audi Sport ABT Schaeffler в Формуле-E. В последнее время он курировал программу развития пилотов и продолжит совмещать её с новой ролью.