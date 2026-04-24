Бинотто: назначение Макниша укрепит гоночное руководство «Ауди» на решающем этапе

Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто прокомментировал назначение Алана Макниша на должность гоночного директора.

«Алан привносит на эту роль исключительное сочетание гоночного опыта, технического понимания и лидерских качеств. Он был центральной фигурой в структуре автоспорта «Ауди» на протяжении многих лет и с самого начала играл ключевую роль в подготовке нашей команды к Формуле-1, особенно в работе над техническими партнёрствами. Это назначение укрепляет наше гоночное руководство на решающем этапе проекта. Способность Алана объединять все области, связанные с производительностью — от спортивных операций до развития пилотов — будет фундаментальной, пока мы продолжаем строить команду», — цитирует Бинотто пресс-служба «Ауди».