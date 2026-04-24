Мекис: «Мерседес» значительно опережает «Ред Булл». Мы отстаём на 0,3 секунды от них

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис оценил положение дел среди мотористов в Формуле-1.

«Мы слышим про игры с составлением классификации мотористов с Бахрейна, но стараемся не вмешиваться во всё это. Мы понимаем, что это сложная задача. Просто говорим вам то, что видим, а именно то, что «Мерседес» значительно опережает нас. И да, вы правы, один моторист [«Хонда»] особенно отстаёт. Вероятно, остальные ребята довольно близки к нам, то есть «Феррари» и «Ауди».

Получить справедливые результаты работы двигателя внутреннего сгорания от всех команд — очень сложная задача. Думаю, общие результаты, вероятно, дают наиболее полное и объективное представление о текущем положении дел у всех участников.

Мы предполагаем, что отстаём от «Мерседеса» на 0,3 секунды. Разницу между двигателями очень сложно заметить. Думаю, говоря про разницу, о которой только что говорили, мы чаще связываем её с двигателями внутреннего сгорания, поскольку мощность электромотора ограничена.

Что касается существенных различий, таких как время прохождения круга, значительные различия во времени прохождения круга, и речь идёт о десятых долях секунды, то это в основном обусловлено работой двигателя внутреннего сгорания», — приводит слова Мекиса портал The Race.