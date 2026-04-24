Мекис: «Мерседес» значительно опережает «Ред Булл». Мы отстаём на 0,3 секунды от них

Мекис: «Мерседес» значительно опережает «Ред Булл». Мы отстаём на 0,3 секунды от них
Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис оценил положение дел среди мотористов в Формуле-1.

«Мы слышим про игры с составлением классификации мотористов с Бахрейна, но стараемся не вмешиваться во всё это. Мы понимаем, что это сложная задача. Просто говорим вам то, что видим, а именно то, что «Мерседес» значительно опережает нас. И да, вы правы, один моторист [«Хонда»] особенно отстаёт. Вероятно, остальные ребята довольно близки к нам, то есть «Феррари» и «Ауди».

Получить справедливые результаты работы двигателя внутреннего сгорания от всех команд — очень сложная задача. Думаю, общие результаты, вероятно, дают наиболее полное и объективное представление о текущем положении дел у всех участников.

Мы предполагаем, что отстаём от «Мерседеса» на 0,3 секунды. Разницу между двигателями очень сложно заметить. Думаю, говоря про разницу, о которой только что говорили, мы чаще связываем её с двигателями внутреннего сгорания, поскольку мощность электромотора ограничена.

Что касается существенных различий, таких как время прохождения круга, значительные различия во времени прохождения круга, и речь идёт о десятых долях секунды, то это в основном обусловлено работой двигателя внутреннего сгорания», — приводит слова Мекиса портал The Race.

Материалы по теме
«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
