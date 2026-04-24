Монтойя призвал «Ред Булл» запретить Ферстаппену гонки вне Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о гибели гонщика в заезде на «Нордшляйфе», в котором участвовал лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, и призвал команду запретить своему гонщику участие в таких соревнованиях.

«У меня есть вопрос по этому поводу. Да, случившееся ужасно. Но пересмотрит ли «Ред Булл» разрешение Максу гоняться в таких машинах? Нет, потому что команда боится его потерять. Стоит ли запретить Ферстаппену гоняться вне Ф-1? 100%. Нет, извините. 200%. Может случиться авария, он может сломать ногу или руку.

Лично я поступил бы так на месте босса «Ред Булл». Я бы позвонил Максу и сказал: «Уважаемый, пожалуйста, не садитесь больше в этот болид». Считаю, команде нужно всерьёз над этим задуматься. По ходу карьеры меня несколько раз приглашали погонять в раллийных машинах, провести тесты. Я бы с удовольствием это сделал, но мне никогда не разрешали. Команда вкладывается в пилота, и это большие деньги. Значит, нужно его защищать», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

Материалы по теме
