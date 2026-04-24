Президент Турции объяснил возвращение Ф-1 в страну
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился мыслями насчёт того, почему руководство Ф-1 приняло решение вновь проводить этап в Стамбуле.

«Мы надеемся, что в Стамбуле в период с 2027 по 2031 год в течение пяти сезонов подряд будут проходить зрелищные, захватывающие и очень интересные гонки Формулы-1. Я надеюсь, что партнёрство Турции как страны, увлекающейся автоспортом, с Ф-1 в ближайшие годы будет только укрепляться.

Возвращение Турции в календарь Формулы-1 свидетельствует о высоком организационном потенциале нашей страны, о наличии современной спортивной и оздоровительной инфраструктуры и о том, что в последние годы наша страна ещё больше укрепила свою роль «островка стабильности» в регионе. И, конечно, я вижу в этом новый знак того, что турецкому народу доверяют в вопросах гостеприимства.

Турция вновь оправдает это доверие и проведёт гонки на высочайшем уровне во всех отношениях. Я от всей души поздравляю всех, кто внёс свой вклад в возвращение Формулы-1 в нашу страну и в Стамбул», — написал Эрдоган на своей странице в социальной сети Х.

