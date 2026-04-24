«Порадуем гонкой на одной из сложнейших трасс». Доменикали — о возвращении Турции в Ф-1

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался насчёт возвращения этапа в Турции в календарь «Королевских гонок».

«Мы рады вернуться в невероятный и яркий Стамбул в 2027 году, чтобы порадовать всех наших болельщиков в Турции и по всему миру гонкой на одной из самых захватывающих и сложных трасс Формулы-1. Стамбул — это культурные ворота между Европой и Азией, уникальное сочетание истории и традиций с прогрессивным подходом к спорту, бизнесу и развлечениям», — приводит слова Доменикали портал ESPN.

Ранее Цунода принял участие в демонстрационном заезде на презентации возвращения Гран-при Турции.