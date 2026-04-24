Мика Сало прокомментировал увлечение Макса Ферстаппена гонками вне Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало прокомментировал увлечение четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена гонками вне Ф-1. Недавно нидерландский гонщик принял участие в гонке на «Нюрбургринге», в ходе которой погиб 66-летний финский пилот Юха Миеттинен.

«Всё очень просто: Макс – гонщик, и наше дело – выступать в соревнованиях. Пятинедельный перерыв никому не идёт на пользу, ведь он почти такой же продолжительный, как зимнее межсезонье. Что-то можно наверстать, занимаясь на симуляторе, но это всё-таки не то что пилотировать реальную машину. Когда предоставляется возможность сесть за руль настоящей машины, то почему бы этим не воспользоваться.

Отмечу, что гонщики Формулы 1 легко адаптируются к любой технике и серьёзно относятся к выступлению в любых соревнованиях. Они настоящие профессионалы и стараются держать марку. Всё это у них в крови, и с этим ничего не поделаешь», — сказал Сало в интервью Iltalehti.