Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко категорично объяснил свой уход из «Ред Булл»

Комментарии

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему принял решение покинуть австрийскую команду и уйти из автоспорта.

— Связано ли решение об уходе из автоспорта с тем, что вы больше не хотите работать с молодым поколением?
— Нет. Я был разочарован тем, что мы не завоевали титул в сезоне-2025. Это был бы наш пятый подряд титул. Такого добивался только Михаэль Шумахер в составе «Феррари». [То, что не удалось завоевать чемпионство] Это стало огромным разочарованием для меня.

— Но вы ведь всё ещё можете побороться за пятый подряд титул?
— Да ладно, к тому времени мне будет почти 90 лет! Для этого нужна страсть, нужно гореть этим. Если ты этого больше не чувствуешь, то всё превращается в рутину, — приводит слова Марко портал F1oversteer.

Материалы по теме
Хельмут Марко: Ламбьязе уже нашли замену из «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android