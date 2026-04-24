Хельмут Марко категорично объяснил свой уход из «Ред Булл»

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему принял решение покинуть австрийскую команду и уйти из автоспорта.

— Связано ли решение об уходе из автоспорта с тем, что вы больше не хотите работать с молодым поколением?

— Нет. Я был разочарован тем, что мы не завоевали титул в сезоне-2025. Это был бы наш пятый подряд титул. Такого добивался только Михаэль Шумахер в составе «Феррари». [То, что не удалось завоевать чемпионство] Это стало огромным разочарованием для меня.

— Но вы ведь всё ещё можете побороться за пятый подряд титул?

— Да ладно, к тому времени мне будет почти 90 лет! Для этого нужна страсть, нужно гореть этим. Если ты этого больше не чувствуешь, то всё превращается в рутину, — приводит слова Марко портал F1oversteer.