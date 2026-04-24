«У Вольфа есть козырь в рукаве». Марко назвал двух будущих гонщиков «Мерседеса»

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко назвал двух юных гонщиков, которых считает достаточно талантливыми для дальнейшего выступления за немецкий коллектив «Мерседес» в «Королевских гонках».

«Результаты Антонелли подтверждают интуицию Вольфа, но у Тото есть ещё один козырь в рукаве. Его сын Джек очень хорош в картинге, а Йохан Бергер, являющийся сыном Герхарда (австрийский автогонщик, выступавший в Формуле-1 с 1984 по 1997 год. — Прим. «Чемпионата»), тоже очень быстр», — приводит слова Марко портал FormulaPassion.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.