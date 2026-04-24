«Верю, что он может бороться за титул». Хельмут Марко — об Антонелли

«Верю, что он может бороться за титул». Хельмут Марко — об Антонелли
Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высоко оценил потенциал 19-летнего пилота немецкого коллектива «Мерседес» итальянца Андреа Кими Антонелли в текущем сезоне Ф-1.

«Сразу понял, что Кими очень быстр. Просто был нестабилен [в дебютном сезоне]. В этом году всё изменилось, теперь я даже верю, что Антонелли может бороться за титул», — приводит слова Марко портал FormulaPassion.

В данный момент Андреа Кими Антонелли является лидером личного зачёта Формулы-1, набрав 72 очка.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.

