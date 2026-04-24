Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: постараюсь в этом году стать чемпионом Ф-1

Комментарии

28-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл не согласился с мнением, что шанс стать чемпионом Ф-1 выпадает лишь раз, отметив, что постарается завоевать титул Формулы-1 в текущем сезоне.

«Нет, определённо [не согласен с тем, что шанс стать чемпионом Ф-1 выпадает лишь раз]. Я верю, что подобные возможности выпадают не один раз. Очень редко бывает в любом виде спорта, если ты усердно работаешь над достижением определённо цели, что шанс предоставляется лишь раз. А я выступаю в Формуле-1 уже восьмой сезон, это моя первая возможность стать чемпионом, но мне всего лишь 28 лет. Я надеюсь, что это не будет единственный шанс. Тем не менее я постараюсь в этом году [завоевать титул]. Нравится ли мне сейчас гоняться так же, как и в своём дебютном сезоне? Всё определённо изменилось. Я всё ещё очень люблю соревноваться. Во время этого небольшого перерыва я скучаю по гонкам. Они мне нужны в жизни, чтобы двигаться вперёд», — сказал Расселл в интервью на телеканале CNN.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android