Расселл: постараюсь в этом году стать чемпионом Ф-1

28-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл не согласился с мнением, что шанс стать чемпионом Ф-1 выпадает лишь раз, отметив, что постарается завоевать титул Формулы-1 в текущем сезоне.

«Нет, определённо [не согласен с тем, что шанс стать чемпионом Ф-1 выпадает лишь раз]. Я верю, что подобные возможности выпадают не один раз. Очень редко бывает в любом виде спорта, если ты усердно работаешь над достижением определённо цели, что шанс предоставляется лишь раз. А я выступаю в Формуле-1 уже восьмой сезон, это моя первая возможность стать чемпионом, но мне всего лишь 28 лет. Я надеюсь, что это не будет единственный шанс. Тем не менее я постараюсь в этом году [завоевать титул]. Нравится ли мне сейчас гоняться так же, как и в своём дебютном сезоне? Всё определённо изменилось. Я всё ещё очень люблю соревноваться. Во время этого небольшого перерыва я скучаю по гонкам. Они мне нужны в жизни, чтобы двигаться вперёд», — сказал Расселл в интервью на телеканале CNN.