Джордж Расселл: то, что у нас машина для чемпионства, ничего не меняет

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос, как статус претендента на титул влияет на его восприятие работы.

«Сейчас я знаю, что у нас есть машина, чтобы выиграть чемпионат, но это ничего не меняет, честно говоря. Как я уже говорил, прошло три гонки, а впереди как минимум 19, и в эту эпоху многое может измениться. Мы не можем принимать эти три гонки как должное. Мы знаем, что у нас серьёзные конкуренты в лице «Феррари» и «Макларена», и никогда нельзя сбрасывать со счетов «Ред Булл» и Ферстаппена», — сказал Расселл в эфире CNN.

Сам Расселл ранее выразил уверенность, что останется в «Мерседесе» в следующем сезоне.