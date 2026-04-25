«25-летний мужчина в теле 15-летнего юноши». Марко — о первом впечатлении от Ферстаппена

Бывший советник австрийской команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил, какое впечатление у него сложилось от первой встречи с четырёхкратным чемпионом Ф-1 в составе «быков» нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Ферстаппен производил впечатление человека, в чьём 15-летнем теле юноши живёт дух 25-летнего мужчины. У Макса была чёткая цель, отчасти обусловленная жёстким и эффективным воспитанием отца», — приводит слова Марко портал Motorsport-Total.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.

