Президенту Турции подарили руль чемпионского болида Формулы-1 на презентации Гран-при

Президент Турецкой федерации автоспорта (TOSFED) Эрен Учлертопрак преподнёс президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в подарок руль от чемпионского болида Формулы-1 в ходе презентации, на которой было официально объявлено о возвращении Гран-при Турции в календарь с 2027 года, сообщает beIN SPORTS Türkiye.

В мероприятии также приняли участие исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали и президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем. Контракт подписан на пять лет, гонка будет проходить на трассе «Истанбул Парк» ежегодно.

Гран-при Турции впервые вошёл в календарь Формулы-1 в 2005 году и проводился до 2011-го. После длительного перерыва этап дважды возвращался в чемпионат в период пандемии коронавируса — в 2020 и 2021 годах.

