Дэвид Култхард: в Майами мы не обязательно увидим результат изменений регламента Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард предостерёг от поспешных выводов об эффективности корректировок регламента, которые вступят в силу на Гран-при Майами.

«Думаю, в Майами мы не обязательно увидим результаты этих изменений из-за особенностей трассы. Там много медленных и среднескоростных поворотов. Там нет ничего действительно масштабного и впечатляющего, какого-то культового участка с поворотами, где можно было бы сказать: «Вау, я действительно увидел, как пилот или машина продемонстрировали что-то особенное». Так что, думаю, нужно подождать ещё несколько гонок.

Но я уверен, что разница будет. Тут нет никаких сомнений. И, возможно, станет меньше тех обгонов на трассе, от которых некоторые приходили в восторг. Но если у одного гонщика отобрали мощность, а другой получил буст просто потому, что оказался в нужном месте на трассе и поймал этот триггер, дающий прибавку — разве это настоящий обгон? Это же просто скачок мощности, верно? Всплеск энергии.

Так что, думаю, мы, возможно, увидим меньше таких обгонов, но они станут более осмысленными. Всё будет больше зависеть от того, как гонщик расположит машину, пытаясь поймать слипстрим. Да, элемент буста всё равно останется, но по сути это то же самое, чем была DRS в предыдущие годы. Так что я настроен оптимистично», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.