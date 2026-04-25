NASCAR впервые в истории возглавит человек не из семьи Франс — The Athletic

NASCAR объявит о масштабных перестановках в руководстве: Джим Франс покидает пост генерального директора, и его займёт нынешний президент организации Стив О’Доннелл, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в индустрии.

57-летний О’Доннелл, отмечающий 30-летие работы в компании, станет первым человеком не из семьи Франс, который возглавит гоночную серию США. Семья основала NASCAR в 1948 году, и с тех пор представители династии всегда занимали высшую руководящую должность.

81-летний Джим Франс останется председателем совета директоров с неизменной долей в 54% акций. Кроме того, 34-летний Бен Кеннеди, внучатый племянник Франса, будет повышен до операционного директора. Официальное объявление ожидается в эти выходные на Talladega Superspeedway.

О’Доннелл подчеркнул, что кадровые изменения не связаны с недавним антимонопольным иском команд против NASCAR, урегулированным в досудебном порядке. По его словам, план преемственности готовился давно и следует за достижением стабильности: заключены медийные контракты до 2031 года, подписано чартерное соглашение с командами и внедрён новый формат плей-офф.