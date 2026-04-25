«Смотрю на кого-то вроде Хэмилтона». Расселл — о психологических играх с Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не собирается использовать психологические приёмы против своего напарника Андреа Кими Антонелли, приведя в пример семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Я так не поступаю. Если я смотрю на кого-то вроде Льюиса Хэмилтона, то думаю, что он — человек, который, безусловно, добился в жизни огромных успехов и всегда побеждал честно и достойно.

Я знаю, за что я выступаю. Я знаю, какой я человек. Я знаю, на что я способен за рулём гоночного болида, и мне не нужно побеждать с помощью каких-либо подобных методов», — заявил Расселл в эфире каналу CNN.

Антонелли лидирует в личном зачёте после трёх этапов, опережая Расселла на девять очков. 19-летний итальянец одержал победы в Китае и Японии.

Может быть интересно:
Расселл: постараюсь в этом году стать чемпионом Ф-1
