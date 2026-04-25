Карлос Сайнс обнадёжен прогрессом «Уильямса» на симуляторе

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал, что доволен прогрессом команды в работе на симуляторе.

«После Японии я сразу вернулся к работе на симуляторе, потому что — а почему нет? У нас куча работы. Так что я сразу засел за дело. И, честно говоря, остался крайне доволен корреляцией симулятора.

Ты (обращается к напарнику Алексу Албону. — Прим. «Чемпионата»), наверное, видел — симулятор неплохо прогрессирует. Это важное направление для развития команды, в которое мы вкладывались последние несколько лет, и, надеюсь, эти инвестиции начинают окупаться», — заявил Сайнс в подкасте Williams Team Torque.

«Уильямс» набрал два очка в первых трёх гонках сезона-2026 — оба на счету Сайнса по итогам Гран-при Китая. Одна из главных проблем машины — избыточный вес.