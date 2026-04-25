Жаки Икс объяснил, за что «любят и ценят» Макса Ферстаппена

Единственный в мире пилот, который становился победителем этапа Формулы-1, гонки «24 часа Ле-Мана» и ралли-марафона «Париж-Дакар» Жаки Икс поделился собственным мнением относительно четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена, отметив его скорость и личные качества.

«В каждом десятилетии есть хорошие гонщики, а есть один — исключительно быстрый. Это как раз случай Макса. Он совершенно особенный. Он начал очень рано и всегда был быстр. Сложилась идеальная комбинация: он сам, машина и инженеры. Просто всё совпало по времени. Но если кто-то постоянно выигрывает и ты уже заранее знаешь, кто станет чемпионом, то в какой-то момент это может начать работать против тебя. Люди устают видеть одного и того же победителя.

И всё же Макс, особенно в прошлом и позапрошлом году, показал, что способен побеждать, даже не имея лучшей машины. Именно за это его так любят и ценят: он доказал свой класс. Достаточно посмотреть, как он расправлялся с напарниками по команде. Он их просто уничтожил. И когда я говорю «уничтожил», я имею в виду именно уничтожил.

На данный момент машина у него просто недостаточно хороша. Я вполне могу представить, что ему нравится участвовать и в гонках другого типа — например, на «Нюрбургринге». Я этому рад, потому что это действительно здорово. В наши дни такое ещё иногда встречается, взять того же Фернандо Алонсо, но это абсолютно несравнимо с нашим временем. Мы иногда проводили по 40 гоночных уикендов в год. Я, например, в 1968-м выступал и за «Форд», и за «Феррари» — сегодня такое просто немыслимо. Но то была другая эпоха, эпоха динозавров.

Я восхищаюсь Максом. Он всегда подходит ко мне, когда меня видит; он знает, кто я. Это приятно, ведь он мог бы этого и не делать. Я не принадлежу к его миру. Но мне кажется, он добрый человек, и, если узнать его поближе, мнение может измениться. Так устроен спорт», — приводит слова Икса нидерландская редакция издания RacingNews365.