В Формуле-1 обсуждают отказ от принципа 50/50 в моторах с 2027 года — The Race

В Формуле-1 начались обсуждения возможных изменений регламента силовых установок, которые могут вступить в силу в 2027 или 2028 году, сообщает The Race.
Речь идёт о пересмотре текущего распределения мощности между двигателем внутреннего сгорания и батареей, которое сейчас близко к соотношению 50/50. По данным источника, рассматривается вариант увеличения мощности ДВС и одновременного снижения вклада электрической части.
Один из обсуждаемых сценариев предполагает увеличение мощности двигателя примерно на 50 кВт и снижение мощности батареи на 50-100 кВт, что может изменить баланс в сторону соотношения около 60/40. Сообщается, что для внесения подобных изменений потребуется поддержка большинства производителей двигателей, а решение может быть принято в ближайшие недели.
Также отмечается, что действующие изменения, запланированные к этапу в Майами, затрагивают лишь часть существующих ограничений и не решают проблему полностью.