Марк Маркес выиграл квалификацию ГП Испании MotoGP. Бедзекки — четвёртый, Баньяя — 10-й

Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес на «Дукати» завоевал поул-позишн на Гран-при Испании в Хересе, показав время 1:48.087. Вторым стал Жоанн Зарко на «Хонде» (+0.140). Третье время — у Фабио Ди Джаннантонио («ВР46»). Отставание от лидера составило +1.010.

MotoGP. Гран-при Испании. Квалификация 2:

1. Марк Маркес («Дукати») — 1:48.087.

2. Жоанн Зарко («Хонда») +0.140.

3. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +1.010.

4. Марко Бедзекки («Априлья») +1.028.

5. Алекс Маркес («Грезини») +1.059.

6. Педро Акоста (КТМ) +1.143.

7. Хорхе Мартин («Априлья») +1.422.

8. Энеа Бастьянини («Тек 3») +2.377.

9. Рауль Фернандес («Априлья») +2.437.

10. Франческо Баньяя («Дукати») +2.940.

11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +3.023.

12. Фермин Альдегер («Грезини») +3.357.