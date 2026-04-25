Марк Маркес выиграл квалификацию ГП Испании MotoGP. Бедзекки — четвёртый, Баньяя — 10-й
Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес на «Дукати» завоевал поул-позишн на Гран-при Испании в Хересе, показав время 1:48.087. Вторым стал Жоанн Зарко на «Хонде» (+0.140). Третье время — у Фабио Ди Джаннантонио («ВР46»). Отставание от лидера составило +1.010.
MotoGP 2026. Этап 5, Херес, Испания
Гран-при Испании. Квалификация 2
25 апреля 2026, суббота. 12:20 МСК
MotoGP. Гран-при Испании. Квалификация 2:
1. Марк Маркес («Дукати») — 1:48.087.
2. Жоанн Зарко («Хонда») +0.140.
3. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +1.010.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +1.028.
5. Алекс Маркес («Грезини») +1.059.
6. Педро Акоста (КТМ) +1.143.
7. Хорхе Мартин («Априлья») +1.422.
8. Энеа Бастьянини («Тек 3») +2.377.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +2.437.
10. Франческо Баньяя («Дукати») +2.940.
11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +3.023.
12. Фермин Альдегер («Грезини») +3.357.
Алан Макниш стал гоночным директором «Ауди» Официально
