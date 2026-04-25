Антонелли — о подиуме с Хэмилтоном в Китае: Льюис был очень рад за меня, это мило

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился эмоциями от совместного подиума с семикратным чемпионом мира и пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Думаю, я и мечтать не мог о лучшем подиуме. Стоять там вместе с Джорджем [Расселлом] и Льюисом, который вошёл в историю этого вида спорта… И думаю, для Боно [Питера Боннингтона] это тоже было особенное событие. Думаю, это было очень волнительно, ведь он стоял на подиуме вместе со своим нынешним и бывшим гонщиками, которые вместе вошли в историю.

Поэтому я думаю, что для него — ну, я тоже это заметил — это был очень, очень эмоциональный момент, безусловно, особенный, и я уверен, что так и останется. Это один из тех подиумов, которые он запомнит на всю жизнь.

Льюис был просто замечательным, он хотел убедиться, что я наслаждаюсь этим моментом. Он был очень, очень рад за меня и действительно не скрывал этого — это было мило с его стороны», — рассказал Кими в новом шоу «Мерседеса» Nu Silver Arrows Radio Show.

