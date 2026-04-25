Формула-2 и Формула-3 присоединятся к Гран-при Турции с 2027 года — Motorsport Türkiye

Вместе с Гран-при Турции, который вернётся в календарь Формулы-1 с 2027 года, на «Истанбул-Парк» будут проводиться гонки Формулы-2 и Формулы-3, сообщает главный редактор Motorsport Türkiye Кемаль Шенгюль в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации источника, дата этапа будет объявлена позднее. На автодроме запланированы масштабные ремонтные работы. Цены на билеты обещают установить так, чтобы они были доступны для широкой аудитории, а на протяжении гоночного уикенда организаторы готовят развлекательные мероприятия.

Ранее в пятницу Формула-1 официально объявила о подписании пятилетнего контракта на проведение Гран-при Турции на трассе «Истанбул-Парк». Гонка будет проходить ежегодно без участия в системе ротации.

Демонстрационный заезд в Турции:
Видео
Цунода принял участие в демонстрационном заезде на презентации возвращения Гран-при Турции
