Видео: Ферстаппен показал дочери Лили проезжающие болиды на историческом Гран-при Монако

Келли Пике, девушка четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, опубликовала в социальных сетях видео с нидерландцем, который держит на руках их дочь Лили во время исторического Гран-при Монако. На кадрах спортсмен показывает дочери проезжающие мимо болиды.

На 15-й исторический Гран-при заявлено 205 болидов, представляющих 60 лет автоспортивной истории, разделённых на восемь серий — от довоенных машин до турбодвигателей. Среди участников — «Феррари» 312/T, побеждавшие в Монако в 1970-х, и «Бугатти» Type 35, выигравшая самый первый Гран-при Монако в 1929 году. Самым представленным производителем стал «Лотус» — 29 машин.

Трёхдневное мероприятие проходит с 24 по 26 апреля на городской трассе Монте-Карло.

