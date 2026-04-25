Хаджар — о статусе напарника Ферстаппена: если я верю в свои силы, значит, я силён

Напарник Макса Ферстаппена по «Ред Булл» Исак Хаджар рассказал, что поначалу испытывал определённые опасения, глядя на разницу между нидерландцем и его бывшими напарниками, но быстро отбросил страхи.

«В некотором смысле я так и предполагал [что будет страшно], потому что, глядя на разницу между Максом и его напарниками, приходишь к выводу: это действительно странно. В то же время я реалист. Рассуждал так: новые правила, одинаковые машины — если я верю в свои силы, значит, я силён, и точка.

Первые три гонки складываются именно так, как я и ожидал. Делать выводы пока рано. Машина сейчас такая, какая есть: пилотировать её чрезвычайно сложно, но я не сильно отстаю [от Ферстаппена] и доволен своей работой. В этих трёх стартах я продемонстрировал всё, на что способен автомобиль, выжал из него максимум. В целом всё идёт довольно неплохо», — заявил Хаджар в подкасте для официального сайта Формулы-1.