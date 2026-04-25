Видео: Фернандо Алонсо посетил исторический Гран-при Монако

Двукратный чемпион мира Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был замечен на 15-м историческом Гран-при Монако, который проходит с 24 по 26 апреля на городской трассе Монте-Карло. Испанец появился на пит-лейне трассы.

На Гран-при заявлено 205 болидов, представляющих 60 лет автоспортивной истории, разделённых на восемь серий — от довоенных машин до турбодвигателей. Среди участников — «Феррари» 312/T, побеждавшие в Монако в 1970-х, и «Бугатти» Type 35, выигравшая самый первый Гран-при Монако в 1929 году. Самым представленным производителем стал «Лотус» — 29 машин.

