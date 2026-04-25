Алонсо — о возможном уходе из Ф-1: момент, когда я закончу, станет очень трудным

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо на историческом Гран-при Монако ответил на вопрос, не станет ли сезон-2026 для него последним. В июле Алонсо исполнится 45 лет.

— Успокой нас, это ведь не твой последний сезон в Формуле-1?
— Не знаю. Трудно сказать. Я обожаю то, чем занимаюсь, обожаю гонки. Свою первую я провёл в три года. А сейчас мне 44. Момент, когда я закончу с гонками, станет очень трудным решением. И с ним будет нелегко смириться. Время покажет, но я пока ничего не заканчиваю. Я чувствую себя конкурентоспособным, чувствую мотивацию, я счастлив, когда пилотирую. Так что, да, надеюсь, это не последний сезон, — ответил Алонсо в прямом эфире трансляции исторического Гран-при Монако.

