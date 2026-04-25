Ожье лидирует по итогам 11 СУ Ралли Канарских островов WRC. Фурмо — пятый, Грязин — 16-й

Швед Оливер Солберг сократил отставание от лидера Ралли Канарских островов Себастьена Ожье до 5,3 секунды к концу утренней секции субботы.
Девятикратный чемпион мира Ожье возглавил гонку ещё в пятницу после победы на втором спецучастке и к исходу дня удерживал 8,9 секунды преимущества над Солбергом. Toyota оккупировала первые пять позиций: Сами Паяри завершил пятницу третьим, опередив Элфина Эванса на 0,5 секунды, а Такамото Кацута — пятым (+29,7). Лучшим из гонщиков Hyundai стал Дани Сордо — шестой (+52,0).
В субботу утром Эванс выиграл первый доп дня, опередив Солберга на 0,1 секунды, а затем уверенно справился с дождём на 10-м спецучастке, сократив отставание до 10,3 секунды. Однако на 28,9-километровом СУ 11 британец потерял темп и теперь уступает лидеру 18,2 секунды.
Солберг, напротив, выиграл у Ожье 0,1 секунды на последнем допе утренней секции, когда усилившийся дождь помешал французу.
Россиянин Николай Грязин, выступающий под флагом Болгарии, в общем зачёте расположился на 16-м месте с отставанием в 4:23.5. В зачёте Rally2 Грязин шестой.
Во второй половине субботы экипажам предстоит преодолеть ещё три спецучастка.
WRC. Сезон-2026. Ралли Канарских островов. Общий зачёт после 11 СУ:
1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:26:38.1.
2. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) +5.3.
3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +18.2.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +44.0.
5. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +49.8.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:24.8.
7. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:44.5.
8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:51.6.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +2:52.3.
10. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +3:12.3.
...
16. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +4:23.5.