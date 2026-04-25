Марк Маркес выиграл дождевой спринт MotoGP в Хересе. Баньяя — второй, Акоста — 12-й

Действующий чемпион мира Марк Маркес одержал победу в спринте Гран-при Испании MotoGP, несмотря на падение по ходу дождевой гонки. Вторым финишировал его напарник по заводской «Дукати» Франческо Баньяя, третьим — Франко Морбиделли из «ВР46».

Стартовавший с поула Марк Маркес лидировал на первых кругах, однако начавшийся ливень заставил всех гонщиков заезжать в боксы для смены мотоциклов на версии с дождевыми покрышками. По ходу заезда Маркес вылетел в гравий, но сумел вернуться и после агрессивного обгона Баньяи вновь захватил лидерство.

Лидер чемпионата Марко Бедзекки на заводской «Априлье» не набрал очков, разбив мотоцикл.

Гран-при Испании продолжится основной гонкой в воскресенье.

Результаты спринта:

1. Марк Маркес («Дукати») — 21:25.651.

2. Франческо Баньяя («Дукати») +3.050.

3. Франко Морбиделли («ВР46») +7.493.

4. Брэд Биндер («KTM») +8.752.

5. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +9.237.

6. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +11.958.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13.525.

8. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +14.522.

9. Лука Марини («Хонда») +15.769.

10 Алекс Ринс («Ямаха») +15.821.

11. Энеа Бастьянини («Тек 3») +16.190.

12. Педро Акоста («KTM») +17.985.

13. Аугусто Фернандес («Ямаха») +19.777.

14. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +21.583.

15. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +31.079.

16. Джек Миллер («Прамак») +44.686.

17. Фермин Альдегер («Грезини») +58.756.

Жоан Мир («Хонда») — сход.

Марко Бедзекки («Априлья») — сход.

Алекс Маркес («Грезини») — сход.

Лоренцо Савадори («Априлья») — сход.

Топрак Разгатлиоглу («Прамак») — сход.

Хорхе Мартин («Априлья») — сход.