Марк Маркес выиграл дождевой спринт MotoGP в Хересе. Баньяя — второй, Акоста — 12-й

Действующий чемпион мира Марк Маркес одержал победу в спринте Гран-при Испании MotoGP, несмотря на падение по ходу дождевой гонки. Вторым финишировал его напарник по заводской «Дукати» Франческо Баньяя, третьим — Франко Морбиделли из «ВР46».
Стартовавший с поула Марк Маркес лидировал на первых кругах, однако начавшийся ливень заставил всех гонщиков заезжать в боксы для смены мотоциклов на версии с дождевыми покрышками. По ходу заезда Маркес вылетел в гравий, но сумел вернуться и после агрессивного обгона Баньяи вновь захватил лидерство.
Лидер чемпионата Марко Бедзекки на заводской «Априлье» не набрал очков, разбив мотоцикл.
Гран-при Испании продолжится основной гонкой в воскресенье.
Результаты спринта:
1. Марк Маркес («Дукати») — 21:25.651.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +3.050.
3. Франко Морбиделли («ВР46») +7.493.
4. Брэд Биндер («KTM») +8.752.
5. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +9.237.
6. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +11.958.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13.525.
8. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +14.522.
9. Лука Марини («Хонда») +15.769.
10 Алекс Ринс («Ямаха») +15.821.
11. Энеа Бастьянини («Тек 3») +16.190.
12. Педро Акоста («KTM») +17.985.
13. Аугусто Фернандес («Ямаха») +19.777.
14. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +21.583.
15. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +31.079.
16. Джек Миллер («Прамак») +44.686.
17. Фермин Альдегер («Грезини») +58.756.
Жоан Мир («Хонда») — сход.
Марко Бедзекки («Априлья») — сход.
Алекс Маркес («Грезини») — сход.
Лоренцо Савадори («Априлья») — сход.
Топрак Разгатлиоглу («Прамак») — сход.
Хорхе Мартин («Априлья») — сход.