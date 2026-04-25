Китайский конгломерат BYD подтвердил переговоры о приходе в Формулу-1

Китайский конгломерат BYD подтвердил переговоры о приходе в Формулу-1
Вице-президент китайского автопроизводителя BYD Стелла Ли заявила, что компания ведёт переговоры с Формулой-1 и рассматривает приход в «Королевские гонки».

«Мы встречались со Стефано Доменикали в Шанхае. Мы постоянно находимся рядом и поддерживаем контакт. Я люблю Формулу-1, потому что это про страсть и культуру, и люди мечтают о том, чтобы гоняться в Ф-1. Да, мы говорим о появлении в чемпионате. Это реальная возможность протестировать наши технологии», — приводит слова Ли Sport Mediaset.

Ранее стало известно, что BYD рассматривает возможность выхода в Формулу-1 как в качестве новой команды, так и через приобретение одного из существующих коллективов. В случае вступления BYD станет редким примером прямого участия китайского производителя в спорте, где доминируют европейские и американские команды.

Материалы по теме
Китайский конгломерат BYD может войти в Ф-1 через покупку существующей команды — AMuS
