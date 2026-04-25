Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер посетил этап MotoGP в Хересе

Кристиан Хорнер посетил этап MotoGP в Хересе
Комментарии

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посетил этап MotoGP в Хересе, где был замечен в боксах заводской команды «Хонды». Британец пообщался с президентом Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ, с которым сохранил отношения со времён сотрудничества «Ред Булл» и «Хонды» в Формуле-1.

Фото: Кадр из трансляции

Кристиан Хорнер был уволен из «Ред Булл» летом 2025 года. Он возглавлял австрийскую команду с 2005-го и за это время завоевал 14 титулов: восемь в личном зачёте вместе с Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном, а также шесть Кубков конструкторов.

После ухода из команды Хорнер не появлялся в паддоке Формулы-1, однако, по данным СМИ, рассматривал варианты возвращения в чемпионат. Ранее британца связывали с возможным участием в покупке 24% акций команды «Альпин».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android