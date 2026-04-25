Стелла призвал Формулу-1 действовать как единое сообщество при изменении регламента

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла, комментируя предстоящие поправки в технический регламент к Гран-при Майами, заявил, что чемпионат должен сохранять открытость к дальнейшим изменениям и совместно работать над улучшением правил.

«Да, думаю, изменения, которые вводятся к Майами, являются позитивным шагом в правильном направлении. Они затрагивают все те моменты, на которые мы указывали ещё во время тестов в Бахрейне.

Есть и другие аспекты, которые будут протестированы в Майами. Например, ситуации с машинами, которые слишком медленно трогаются со стартовой решётки, а также оценка возможности вмешательства с помощью поддержки электрического двигателя, чтобы обеспечить машинам минимально необходимый уровень ускорения на старте. То есть уже готовятся дополнительные меры, которые должны ещё сильнее улучшить решения, вводимые к Майами.

Думаю, Формула-1 как единое сообщество должна сохранять открытость к тому, что после оценки результатов и эффекта от этого пакета изменений мы сможем лучше понять новый регламент, и тогда могут потребоваться дополнительные корректировки. Мы должны сохранять готовность и инициативность, чтобы изучить дальнейшие улучшения и внедрить их», — приводит слова Стеллы GPblog.

