Хельмут Марко назвал гонщика, который разочаровал его больше всех

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, кто из известных гонщиков, по его мнению, так и не сумел реализовать свой потенциал в полной мере.

«Хуан Пабло Монтойя был невероятно талантлив. Он приехал из Колумбии и навестил меня в Граце. Первое, о чём мне успел рассказать, это как он рад тому, что в Граце нашел сразу четыре места, где продают бургеры. Он уже успел изучить меню. Я живу на горе над городом, и после ужина у меня дома, у нас был салат, я не стал вызывать ему такси и позволил ему целый час идти пешком вниз обратно в город.

Если говорить о гонщиках, которые разочаровали меня больше всего, то на ум приходят несколько человек. Монтойя не реализовал свой талант. Это большое упущение», — приводит слова Марко F1oversteer.

Марко и колумбиец познакомились ещё в 1997 году, когда будущий пилот Формулы-1 выступал за команду RSM Marko в Международной Формуле-3000. Позже в Формуле-1 Монтойя провел шесть сезонов, одержав семь побед, выиграв 13 поулов и 30 раз попав на подиум.