Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко назвал гонщика, который разочаровал его больше всех

Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, кто из известных гонщиков, по его мнению, так и не сумел реализовать свой потенциал в полной мере.

«Хуан Пабло Монтойя был невероятно талантлив. Он приехал из Колумбии и навестил меня в Граце. Первое, о чём мне успел рассказать, это как он рад тому, что в Граце нашел сразу четыре места, где продают бургеры. Он уже успел изучить меню. Я живу на горе над городом, и после ужина у меня дома, у нас был салат, я не стал вызывать ему такси и позволил ему целый час идти пешком вниз обратно в город.

Если говорить о гонщиках, которые разочаровали меня больше всего, то на ум приходят несколько человек. Монтойя не реализовал свой талант. Это большое упущение», — приводит слова Марко F1oversteer.

Марко и колумбиец познакомились ещё в 1997 году, когда будущий пилот Формулы-1 выступал за команду RSM Marko в Международной Формуле-3000. Позже в Формуле-1 Монтойя провел шесть сезонов, одержав семь побед, выиграв 13 поулов и 30 раз попав на подиум.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android