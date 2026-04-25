Сарджент: к концу карьеры в Формуле-1 мне уже было неинтересно там оставаться

Бывший пилот «Уильямса» и нынешний гонщик «Форда» в чемпионате WEC Логан Сарджент признался, что под конец выступлений в Формуле-1 потерял интерес к серии и был рад начать новую главу карьеры.

«Я не скучаю по Формуле-1. Думаю, правильное слово здесь — я стал к ней совершенно нечувствителен. Честно говоря, мне действительно всё равно. К концу этой истории мне уже не было интересно там оставаться, после того как я увидел, как работают некоторые команды. Поэтому я был рад перейти в гонки на выносливость — тут атмосфера приятнее, спокойнее и расслабленнее и все работают вместе ради одной цели», — приводит слова Сарджента издание Motorsport.

В Формуле-1 Сарджент провёл 36 Гран-при в составе «Уильямса». Единственное очко американец набрал на Гран-при США в 2023 году. По ходу сезона-2024 он был заменён на Франко Колапинто после Гран-при Нидерландов.