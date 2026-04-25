Линдблад — о Лоусоне: мы нашли общий язык и помогаем команде двигаться вперёд

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал, что давнее знакомство с напарником Лиамом Лоусоном помогает команде после воссоединения на уровне Формулы-1.

«Всё складывается классно. Мы знаем друг друга ещё с первых дней в программе, так что помню, как носились по Уилтон-Милл (картинговая трасса в Великобритании. – Прим «Чемпионата»). Мы давно знакомы, а это всегда помогает. В команде хорошая атмосфера. Мне нравится работать с Лиамом по одну сторону гаража.

Думаю, мы быстро нашли общий язык и вместе помогаем двигать команду вперёд. При такой серьёзной смене регламента всё развивается очень быстро. Темп доработок огромный, поэтому важно мыслить в одном направлении, всё обсуждать и давать команде чёткую обратную связь», — приводит слова Линдблада издание Motorsport.

