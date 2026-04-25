Колапинто: выступить на Гран-при Аргентины — одно из главных желаний в жизни

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто заявил, что считает возвращение национального этапа в календарь Формулы-1 одной из своих главных жизненных целей.

«Для меня выступить на Гран-при Аргентины — одно из главных желаний в жизни. Трасса выглядит хорошо. Я был там в январе и видел автодром ещё до начала демонтажа, а сейчас приехал снова — и это уже совершенно другое место, будто это совсем другой объект. От того, что было раньше, почти ничего не осталось. Они полностью перестраивают трассу. Считаю, всё идёт в правильном направлении, хотя работы впереди ещё много», — приводит слова Колапинто издание SoyMotor.