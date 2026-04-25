Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали: Формула-1 стала чем-то большим, чем гонки и лучшие пилоты мира за рулём

Комментарии

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что современный чемпионат давно вышел за рамки исключительно спортивной составляющей и сегодня привлекает аудиторию по разным причинам.

Во время подкаста The Race F1 один из ведущих начал говорить о том, что болельщики полюбили Формулу-1 за лучших гонщиков в лучших машинах, проходящих повороты на пределе возможностей, однако Доменикали не согласился с таким узким взглядом на чемпионат.

«Но есть и другие люди, которые любят Формулу-1 по другим причинам. Именно об этом я говорю. Нужно смотреть шире. Сегодня мы стали чем-то большим, чем просто гонки по трассе или лучшие пилоты мира за рулём. Оно у нас есть. Но считать, что только это важнее всего остального, неправильно», — сказал Доменикали.

Материалы по теме
«У Формулы-1 нет никаких проблем». Стефано Доменикали — о новом регламенте чемпионата
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android