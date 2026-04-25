Доменикали: Формула-1 стала чем-то большим, чем гонки и лучшие пилоты мира за рулём

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что современный чемпионат давно вышел за рамки исключительно спортивной составляющей и сегодня привлекает аудиторию по разным причинам.

Во время подкаста The Race F1 один из ведущих начал говорить о том, что болельщики полюбили Формулу-1 за лучших гонщиков в лучших машинах, проходящих повороты на пределе возможностей, однако Доменикали не согласился с таким узким взглядом на чемпионат.

«Но есть и другие люди, которые любят Формулу-1 по другим причинам. Именно об этом я говорю. Нужно смотреть шире. Сегодня мы стали чем-то большим, чем просто гонки по трассе или лучшие пилоты мира за рулём. Оно у нас есть. Но считать, что только это важнее всего остального, неправильно», — сказал Доменикали.