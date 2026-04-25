Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — после рождения дочери: если не можешь выжать максимум, лучше закончить

Ферстаппен — после рождения дочери: если не можешь выжать максимум, лучше закончить
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что рождение дочери Лили не повлияло на его подход к гонкам и не сделало его осторожнее за рулём.

Во время шоу нидерландца спросили, стал ли он осторожнее после появления ребёнка.

«Не в гонках. Я думаю, с таким подходом вообще нельзя выходить на старт. Для меня, скорее, изменилось другое: после гонки хочется как можно быстрее вернуться домой. И во время гоночного уикенда стараешься приезжать как можно позже. На такие вещи теперь больше обращаешь внимание.

Но как только я сажусь в машину и вижу возможность для атаки, я действую точно так же, как и до рождения ребёнка. В этом плане ничего не меняется. Ты всё равно остаёшься мотивированным и хочешь выжать максимум. Если уже не можешь так гоняться, тогда лучше закончить.

Если начинаешь думать: «У меня дома ребёнок, значит, этот обгон делать нельзя» — так это не работает», — приводит слова Ферстаппена нидерландская редакция портала RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android