Ферстаппен — после рождения дочери: если не можешь выжать максимум, лучше закончить

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что рождение дочери Лили не повлияло на его подход к гонкам и не сделало его осторожнее за рулём.

Во время шоу нидерландца спросили, стал ли он осторожнее после появления ребёнка.

«Не в гонках. Я думаю, с таким подходом вообще нельзя выходить на старт. Для меня, скорее, изменилось другое: после гонки хочется как можно быстрее вернуться домой. И во время гоночного уикенда стараешься приезжать как можно позже. На такие вещи теперь больше обращаешь внимание.

Но как только я сажусь в машину и вижу возможность для атаки, я действую точно так же, как и до рождения ребёнка. В этом плане ничего не меняется. Ты всё равно остаёшься мотивированным и хочешь выжать максимум. Если уже не можешь так гоняться, тогда лучше закончить.

Если начинаешь думать: «У меня дома ребёнок, значит, этот обгон делать нельзя» — так это не работает», — приводит слова Ферстаппена нидерландская редакция портала RacingNews365.