Ожье удерживает лидерство на Ралли Канарских островов WRC. Эванс — третий, Грязин — 16-й

Ожье удерживает лидерство на Ралли Канарских островов WRC. Эванс — третий, Грязин — 16-й
Сегодня, 25 апреля, завершился второй день Ралли Канарских островов, проходящий в рамках чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026. Лидером по итогам 14 специальных участков стал француз Себастьен Ожье из команды Toyota Gazoo Racing WRT. Второе время продемонстрировал швед Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — британец Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT).

WRC 2026. Этап 5, Лас-Пальмас, Испания
Ралли Канарских островов. Общий зачёт
25 апреля 2026, суббота. 19:22 МСК
Окончено
1
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
1:58:05.7
2
Оливер Сольберг
Toyota GAZOO Racing WRT
+3.8
3
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+21.9

WRC. Сезон-2026. Ралли Канарских островов. Общий зачёт после субботних участков:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:58:05.7.
2. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) +3.8.
3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +21.9.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +52.7.
5. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:03.1.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:54.5.
7. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:26.3.
8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:28.3.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +3:53.8.
10. Йоан Россель (Lancia Corse HF) +4:55.0.

15. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +5:57.0.

Ожье лидирует по итогам 11 СУ Ралли Канарских островов WRC. Фурмо — пятый, Грязин — 16-й
