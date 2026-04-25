Ожье удерживает лидерство на Ралли Канарских островов WRC. Эванс — третий, Грязин — 16-й

Сегодня, 25 апреля, завершился второй день Ралли Канарских островов, проходящий в рамках чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026. Лидером по итогам 14 специальных участков стал француз Себастьен Ожье из команды Toyota Gazoo Racing WRT. Второе время продемонстрировал швед Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — британец Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT).
WRC. Сезон-2026. Ралли Канарских островов. Общий зачёт после субботних участков:
1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:58:05.7.
2. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) +3.8.
3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +21.9.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +52.7.
5. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:03.1.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:54.5.
7. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:26.3.
8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:28.3.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +3:53.8.
10. Йоан Россель (Lancia Corse HF) +4:55.0.
…
15. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +5:57.0.
- 26 апреля 2026
-
00:58
-
00:28
- 25 апреля 2026
-
23:58
-
23:27
-
22:59
-
22:15
-
21:58
-
21:29
-
20:59
-
20:34
-
19:58
-
19:35
-
18:59
-
18:30
-
18:03
-
17:48
-
16:35
-
16:19
-
15:40
-
15:27
-
14:59
-
14:45
-
13:42
-
13:32
-
12:45
-
12:21
-
11:55
-
11:17
-
11:06
-
10:41
-
09:53
-
09:21
-
00:11
- 24 апреля 2026
-
23:12
-
22:59