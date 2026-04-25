Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон — о моторе «Ред Булл»: никто не ожидал, что он будет на таком уровне

Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон заявил, что дебютная силовая установка «Ред Булл» превзошла ожидания в команде.

«Если говорить о плюсах нашей машины, то прежде всего стоит отметить силовую установку. Она показала очень высокий уровень, и для мотора первого сезона такого никто не ожидал. Именно это дало нам серьёзное преимущество.

Что касается машины в целом, нам удавалось выжимать из неё максимум. Это было непросто, но, думаю, вполне возможно. На каждом этапе мы могли извлекать из машины всё, что в ней есть, и это позитивный момент. Очевидно, нам пока немного не хватает чистой скорости и немного прижимной силы. Но как только мы это исправим, то окажемся в хорошем положении», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android