Лоусон — о моторе «Ред Булл»: никто не ожидал, что он будет на таком уровне

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон заявил, что дебютная силовая установка «Ред Булл» превзошла ожидания в команде.

«Если говорить о плюсах нашей машины, то прежде всего стоит отметить силовую установку. Она показала очень высокий уровень, и для мотора первого сезона такого никто не ожидал. Именно это дало нам серьёзное преимущество.

Что касается машины в целом, нам удавалось выжимать из неё максимум. Это было непросто, но, думаю, вполне возможно. На каждом этапе мы могли извлекать из машины всё, что в ней есть, и это позитивный момент. Очевидно, нам пока немного не хватает чистой скорости и немного прижимной силы. Но как только мы это исправим, то окажемся в хорошем положении», — приводит слова Лоусона RacingNews365.