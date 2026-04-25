«Знаю, что переговоры уже идут». Колапинто — о возвращении Аргентины в Ф-1

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто заявил, что переговоры о возвращении страны в календарь Формулы-1 уже ведутся, а работа по подготовке трассы идёт в правильном направлении.

«Думаю, организаторы всё делают правильно, чтобы рассчитывать на возвращение гонки Формулы-1 в 2027 или 2028 году. Надеюсь, так и будет, потому что сейчас работа идёт как нужно, а это самое главное. Это очень важный первый шаг — снова привести трассу в отличное состояние и подготовить её к приезду 22 машин Формулы-1. И сейчас работа идёт в правильном направлении.

Сама трасса выглядит хорошо, но сначала мы увидим MotoGP, которые приедут уже довольно скоро. Это станет первой серьёзной проверкой — посмотреть, как здесь выступят другие категории. На схемах и по проекту всё выглядит очень впечатляюще, и это меня сильно вдохновляет.

Я знаю, что переговоры уже идут, и это очень позитивный знак. Думаю, в Формуле-1 действительно хотят вернуть нашу страну в календарь. Надеюсь, переговоры завершатся успешно и всё пойдёт правильным путём. Это сделало бы счастливыми всех нас», — приводит слова Колапинто издание SoyMotor.