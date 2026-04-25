Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар: с начала дебютного сезона моей целью было попасть в «Ред Булл»

Комментарии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что именно переход в главный коллектив был его целью в начале сезона за «Рейсинг Буллз».

«Если говорить о давлении, то я чувствовал себя нормально. Конечно, в начале сезона я испытывал сильный стресс, потому что у меня было совсем немного километров за рулём машины Формулы-1.

Я думал: «Это серьёзно. Это крупнейший чемпионат. Последний год этого регламента, все работают на пределе. Скорость у меня есть. Но окажусь ли я в трёх десятых позади? Буду ли мучиться, пытаясь догнать остальных?» Но на деле ничего подобного не произошло. Я сразу вошёл в ритм. И должен сказать, что мне всё это очень нравится.

Я знал: если просто сделаю свою работу как надо, то получу это место, получу повышение. И, если честно, именно это было моей целью в начале года. Я говорил: «Буду идти шаг за шагом, бла-бла-бла». Так я говорил, но на самом деле хотел провести очень сильный дебютный сезон, перейти в «Ред Булл» — и всё», — заявил Хаджар в подкасте для официального сайта Формулы-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android