«Твои услуги не нужны, сюда придёт Эрикссон с € 20 млн». Сэм Бёрд — о пути в Ф-1

Бывший тест-пилот «Мерседеса» Сэм Бёрд рассказал, что был близок к переходу в «Кэтерхэм», однако команда отказалась от него в пользу Маркуса Эрикссона, пришедшего с крупной спонсорской поддержкой.

«Я только что стал вторым в GP2 с абсолютно новой командой. Кажется, тогда я выиграл шесть гонок, и попасть в «Мерседес» всё равно было нереально. У «Мерседеса» в то время толком не было молодёжной программы. Я пришёл чуть раньше и был человеком Росса Брауна, а не человеком Тото Вольфа.

Я общался с «Кэтерхэмом» и работал на их симуляторе. Всё выглядело очень хорошо, чтобы в 2014 году перейти в команду. Во время моей первой сессии на симуляторе я ещё ничего не подписал, но всё шло отлично, меня вытащили оттуда и сказали: «Послушай, твои услуги нам больше не нужны, потому что сейчас придёт парень по имени Маркус Эрикссон и принесёт с собой 20 миллионов евро».

Именно тогда, поскольку я не приносил никаких денег, я понял: этого никогда не случится. Пришлось искать другие пути в профессиональный автоспорт, где тебе платят. По сути, на этом Формула-1 для меня закончилась», — приводит слова Бёрда YouTube-канал Lucas Stewart.