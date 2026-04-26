Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри оценил шансы «Макларена» приблизиться к «Мерседесу» после корректировок ФИА

Пиастри оценил шансы «Макларена» приблизиться к «Мерседесу» после корректировок ФИА
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал недавние изменения регламента перед Гран-при Майами и уточнил, повлияют ли они на отставание от лидирующего на старте сезона «Мерседеса».

«Помогут ли корректировки в регламент помочь нам сократить отставание от «Мерседеса»? Хотелось бы сказать «да», но, честно говоря, не думаю. Мне кажется, они лучше понимает силовую установку и то, как извлекать из неё максимум.

Думаю, в Японии, по крайней мере с моей стороны, очевидно, у Ландо уикенд получился довольно скомканным, но с моей стороны боксов мы отлично справились с тем, чтобы выжать максимум из силовой установки и машины, которая у нас была. Очевидно, мы всё ещё довольно серьёзно уступаем просто по прижимной силе и общей эффективности шасси. Так что я уверен: разрыв в понимании силовой установки немного сократится.

Но если говорить о Японии, проблема была не в том, что мы теряли время из-за мотора или не смогли использовать его потенциал. Дело в том, что наша машина была хуже их. И теперь это важная часть общей картины», — приводит слова Пиастри GPblog.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android