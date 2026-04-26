Стив О’Доннелл стал первым генеральным директором NASCAR не из семьи Франс

Комментарии

NASCAR официально объявила о смене руководства. Новым генеральным директором организации назначен Стив О’Доннелл, ставший первым CEO серии не из семьи Франс за 78 лет существования чемпионата.

Джим Франс покинул пост генерального директора, который занимал с 2018 года, однако сохранит должность председателя совета директоров. Одновременно Бен Кеннеди был назначен операционным директором NASCAR.

«Было бы самонадеянно с моей стороны сразу прийти и сказать: «Вот план». Для начала я собираюсь много слушать, особенно в первые 90 дней. У нас в индустрии огромное количество талантливых людей: владельцы команд, гонщики, автодромы, спонсоры, а также наши собственные сотрудники. Я хочу поговорить с ними и понять, что они видят и какие возможности перед нами открываются.

Самое хорошее в том, что у нас уже есть невероятный фундамент. У нас отличное телевизионное соглашение, действует система чартеров, сильный календарь. Все базовые элементы уже на месте, и теперь нужно понять, как сделать NASCAR видом спорта, без которого невозможно обойтись в будущем.

Для меня важно помочь сделать этот спорт сильнее, чем он был, когда я начал здесь работать. Есть ещё много дел, которые стоит завершить. У нас огромная возможность развить уже созданный фундамент», — приводит слова О'Доннелла пресс-служба серии.

Может быть интересно:
Пилот NASCAR решил отомстить сопернику — устроил завал из 12 машин и выбил сам себя
Пилот NASCAR решил отомстить сопернику — устроил завал из 12 машин и выбил сам себя
