Гасли — о новом регламенте Ф-1: пилотаж стал похож на шахматную партию

Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что машины нового поколения требуют от гонщиков более продуманного подхода в квалификации.

«Я воспринимаю этот новый стиль езды как шахматную партию. А поскольку я люблю шахматы и много играю, мне это подходит. Всё непросто, потому что приходится заново осваивать другой подход к управлению машиной, и нужно уметь анализировать ситуацию в реальном времени.

Но не сказал бы, что это обязательно плохо. На быстром круге в квалификации, если честно, есть моменты, где можно выиграть несколько сотых секунды в конкретной точке трассы.

Я просто хочу делать то, что быстрее всего, и каждый раз снова нажимать на газ, как только чувствую, что могу. А на некоторых трассах, например на Сузуке, бывают моменты, где нужно чуть умнее выбирать, когда снова нажимать на газ», — приводит слова Гасли F1oversteer.

