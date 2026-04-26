Экс-пилот посоветовал Хэмилтону быть честным с собой по поводу ухода из Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт заявил, что семикратному чемпиону и пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону стоит трезво оценивать свои возможности и в нужный момент самому признать, когда придёт время завершить карьеру.

«Наверное, если бы я был рядом с ним, я бы сказал одно: будь честен с собой. Наступает момент, когда всё уже не даётся так легко, как раньше. Твоя конкурентоспособность уже, вероятно, не будет такой, какой была прежде. И однажды придётся сказать себе: «Это уже не то, что раньше. Мне пора уходить. Моё время прошло», — приводит слова Херберта PlanetF1.

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году. За карьеру британец стал семикратным чемпионом мира и установил ряд рекордов чемпионата, включая 105 побед, 104 поул-позиции и 202 подиума. С сезона-2025 он выступает в составе «Феррари».