Р. Шумахер усомнился, что Мекис на своём месте в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил сомнение, что должность руководителя команды «Ред Булл» оптимально подходит Лорану Мекису, несмотря на высокую оценку его профессиональных качеств.

«Мне нравится Лоран, но это не совсем его роль. Он умеет находить сильных специалистов и собирать хорошую команду.

Сейчас всё вокруг него находится в непростой ситуации. Машина — катастрофа: тяжёлая и нестабильная, с ней не может справиться даже Макс. Похоже, болиду требуется полная переработка», — приводит слова Шумахера портал GPblog.

Мекис возглавил «Ред Булл» после увольнения Кристиана Хорнера. Начало сезона-2026 для команды получилось неудачным: Макс Ферстаппен занимает девятое место в личном зачёте с 12 очками, Исаак Хаджар идёт 12-м с четырьмя баллами. В Кубке конструкторов австрийский коллектив располагается на шестой позиции, набрав 16 очков.