Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Р. Шумахер усомнился, что Мекис на своём месте в «Ред Булл»

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил сомнение, что должность руководителя команды «Ред Булл» оптимально подходит Лорану Мекису, несмотря на высокую оценку его профессиональных качеств.

«Мне нравится Лоран, но это не совсем его роль. Он умеет находить сильных специалистов и собирать хорошую команду.

Сейчас всё вокруг него находится в непростой ситуации. Машина — катастрофа: тяжёлая и нестабильная, с ней не может справиться даже Макс. Похоже, болиду требуется полная переработка», — приводит слова Шумахера портал GPblog.

Мекис возглавил «Ред Булл» после увольнения Кристиана Хорнера. Начало сезона-2026 для команды получилось неудачным: Макс Ферстаппен занимает девятое место в личном зачёте с 12 очками, Исаак Хаджар идёт 12-м с четырьмя баллами. В Кубке конструкторов австрийский коллектив располагается на шестой позиции, набрав 16 очков.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android