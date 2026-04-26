Вдова Вильнёва назвала трёх действующих пилотов Формулы-1, напоминающих ей Жиля
Вдова легендарного гонщика Формулы-1 Жиля Вильнёва Джоан посетила Исторический Гран-при Монако и рассказала, в каких современных пилотах видит отдельные черты своего покойного мужа.

«Думаю, здесь нет одного-единственного ответа, их несколько.

Есть Шарль Леклер, который всегда выходит на трассу с упорством и мальчишеской улыбкой на лице. Есть Макс [Ферстаппен], который может гонять на любой технике. И есть ещё невероятное трудолюбие, которое можно увидеть у Льюиса Хэмилтона, который в любой момент хочет довести машину до идеала.

Так что есть несколько пилотов, у которых, на мой взгляд, есть маленькие частицы Жиля. И конечно, Шарль… Для меня даже внешне в нём есть что-то от Жиля», – сказала Джоан в прямом эфире Гран-при.

Материалы по теме
«Все мечтают увидеть «Феррари» на вершине». Леклер — о своей любви к итальянской команде
